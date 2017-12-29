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Найпопулярніші треки на радіо в 2017 році

Рейтинг найпрослухованіших пісень на радіо очолив хіт Макса Барських – Тумани. Він пролунав майже 1 млн разів.

Радіомоніторинг надав авторитетний медіапортал TopHit.

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У 5 треків, які були найчастіше в ротації в категорії Чоловічий вокал потрапили відразу дві пісні українського виконавця – Тумани (977 тис. разів) і Моя любов (602 тис. разів).

Також до п’ятірки лідерів потрапили Burito – По волнам (909 тис.), Денис Майданов – Что оставит ветер (726 тис.), Градуси – Хочется (603 тис.)

Нагадаємо, хіт Тумани також приніс Максу Барських звання Виконавець року за версією М1 Music Awards.

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