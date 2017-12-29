Почала задихатися і впала: страшний рік у родині Власової

Українська співачка Євгенія Власова прокоментувала свою операцію в листопаді і розповіла про ще одну жахливу подію, яка сталася в її родині.

Під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram Власова розповіла, що за півтора місяці до того, як вона опинилася на операційному столі, її дочка, 13-річна Ніна, потрапила у лікарню.

– У неї був дуже сильний коклюш. Я стою на кухні, вона заходить, починає задихатися і падає. Кожен день по 15 нападів ядухи. Таке ось під кінець року, – зізналася артистка.

Також Євгенія розповіла, що через півмісяця після цього вона зробила пластичну операцію носа.

– Потім півмісяця якогось відпочинку, ми це подолали, я йду на операцію, я робила ніс, щоб добре дихати. Мене в дитинстві упустили, слизьке підвіконня, я не могла нормально дихати. Я дихала довгий час важко. Я роблю цю операцію, ось три періоди в лікарні. Я неймовірно виснажена емоційно. Я буваю в емоційній відключці, я просто сиджу і спостерігаю за собою, – поділилася Власова.

Щоб зовсім не впасти духом, Власова почала шукати людей, які б могли її надихнути. Такою людиною виявився Нік Вуйчич.

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– Почала шукати вихід, кому гірше ніж мені. Включила фільм про Ніка Вуйчича. Він сам не може нічого, але воля настільки велика. Я піднялася духом. Коли подивилася на те, як живе людина, яка нічого не може. Іноді корисно провести в житті певні паралелі, – сказала Власова.

Нагадаємо, Євгенія Власова у листопаді була в реанімації з онкологічною хворобою.