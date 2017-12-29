Топ-модель Ханна Фергюсон влаштувала бійку у нижній білизні (18+)

Американська супермодель Ханна Фергюсон знялася для адвент-календаря від журналу Love.
На початку грудня журнал Love запустив адвент-календар зі спокусливими і відвертими відео знаменитих моделей.
Так, щодня на офіційній сторінці видання в Instagram з’являється короткий ролик з найвідомішими і сексуальними моделями у світі.
Раніше героїнями відео встигли стати Ешлі Грехем, Емілі Емілі Ратаковскі, Кендалл Дженнер, Джіджі Хадід та інші.
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Нагадаємо, як в такому ролику спокуслива Ірина Шейк стала ковбойшою.
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