PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Письменниця Сью Графтон померла в США/

Письменниця Сью Графтон померла в США

Американська письменниця Сью Графтон, відома за серією книг про приватного детектива Кінсі Мілхоун, померла на 78-му році життя в США. Причиною смерті став рак.

Сью Графтон два останні роки боролася з раком. Вона померла у своєму будинку в Каліфорнії в оточенні родичів, повідомила в Facebook дочка письменниці.

Відзначимо, що з 1982 року Графтон працювала над “алфавітною” серією детективів, першим із яких стала книга А, що означає “алібі”. У 2017 році вийшла її остання книга Y – Is for Yesterday.

– Алфавіт закінчуватиметься на Y, – зауважила дочка письменниці.

Читайте: Трейлер четвертого сезону Чорного дзеркала

До слова, книги Сью Графтон видані в 28 країнах світу. Протягом усього життя письменниця принципово відмовлялася продавати права на екранізацію книг через свій досвід роботи сценаристом у Голлівуді.

Нещодавно на 93-му році життя помер композитор Володимир Шаїнський.

Фото: Sue Grafton

Теги: , , , ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх