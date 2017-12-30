Письменниця Сью Графтон померла в США

Американська письменниця Сью Графтон, відома за серією книг про приватного детектива Кінсі Мілхоун, померла на 78-му році життя в США. Причиною смерті став рак.

Сью Графтон два останні роки боролася з раком. Вона померла у своєму будинку в Каліфорнії в оточенні родичів, повідомила в Facebook дочка письменниці.

Відзначимо, що з 1982 року Графтон працювала над “алфавітною” серією детективів, першим із яких стала книга А, що означає “алібі”. У 2017 році вийшла її остання книга Y – Is for Yesterday.

– Алфавіт закінчуватиметься на Y, – зауважила дочка письменниці.

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До слова, книги Сью Графтон видані в 28 країнах світу. Протягом усього життя письменниця принципово відмовлялася продавати права на екранізацію книг через свій досвід роботи сценаристом у Голлівуді.

Нещодавно на 93-му році життя помер композитор Володимир Шаїнський.

Фото: Sue Grafton