Готель у Нью-Йорку пропонує прожити день із фільму Сам удома

Готель у Нью-Йорку, в якому проходили зйомки другої частини фільму Сам удома, пропонує відчути себе головним героєм картини – Кевіном Маккаллістером.

Відзначається, що “випробувати відчуття Кевіна” можна буде “в номері і на території всього готелю”. Про що саме йдеться, готель не уточнює, пише РИА Новости.

Послуга обійдеться приблизно в 895 доларів. За ці гроші фанати зможуть зробити знімки у фотокабіні, з’їсти величезне морозиво в номері, отримати сувеніри та лімітовану колекцію дисків. Крім того, підготовлено спеціальне меню в дусі 1990-х з улюбленими стравами дітей, які виросли в той час.

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Додатково можна замовити експрес-пропуск на оглядовий майданчик на 86-му поверсі хмарочоса Empire State Building, чотиригодинну поїздку на лімузині по місту за маршрутом Кевіна, доступ на каток Wollman Rink, а також особистого фотографа.

Готель приурочив пропозицію до 25-ї річниці фільму.

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