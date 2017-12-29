Трейлер четвертого сезону Чорного дзеркала

В Мережі з’явився трейлер четвертого сезону британського серіалу Чорне дзеркало.

Відео опубліковане на YouTube.

У ролику кадри з різних епізодів серіалу перемішані з драматичними новинами 2017 року.

Зараз четвертий сезон серіалу вже доступний для перегляду на Netflix і включає шість епізодів: Arkangel, Black Museum, Crocodile, Hang the DJ, Metalhead і USS Callister.

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Чорне дзеркало – британський телесеріал-антологія, створений за сценарієм Чарлі Брукера. Серії не пов’язані між собою – кожна є абсолютно самостійною і з новими акторами.

До речі, нещодавно стало відомою назва дев’ятої частини кіносаги Зоряні війни.