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Модель plus-size Ешлі Грем влаштувала спекотні танці в Марокко/
Модель plus-size Ешлі Грем влаштувала спекотні танці в Марокко
Модель Ешлі Грем продовжує радувати шанувальників відвертими знімками та відео.
Заради зйомок нової колекції купальників для фігуристих жінок вона гайнула в Марокко.
Там Ешлі і потанцювала, і на верблюді покаталася.
А фото і відео щедро поділилася зі своїми фанами в Instagram.
Читайте: Модель plus-size Ешлі Грем одягла замале бікіні
До речі, раніше Ешлі Грем показала знімок в нижній білизні.
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