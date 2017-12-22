PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Мода / Модель plus-size Ешлі Грем влаштувала спекотні танці в Марокко/

Модель plus-size Ешлі Грем влаштувала спекотні танці в Марокко

Модель Ешлі Грем продовжує радувати шанувальників відвертими знімками та відео.

Заради зйомок нової колекції купальників для фігуристих жінок вона гайнула в Марокко.

Там Ешлі і потанцювала, і на верблюді покаталася.

А фото і відео щедро поділилася зі своїми фанами в Instagram.

Читайте: Модель plus-size Ешлі Грем одягла замале бікіні

До речі, раніше Ешлі Грем показала знімок в нижній білизні.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх