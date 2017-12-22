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Каменських показала глибоке декольте у леопардовій шубі/
Каменських показала глибоке декольте у леопардовій шубі
Українська співачка Настя Каменських показала глибоке декольте.
Знімок вона опублікувала в Instagram.
– Красуня! Прима! Дуже красива! Супер! Сексі, – пишуть шанувальники співачки.
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Фото оцінили в 42 тисячі лайків.
Раніше Каменських зробила фото в светрі з декольте.
Фото: kamenskux.
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