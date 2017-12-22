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Каменських показала глибоке декольте у леопардовій шубі

Українська співачка Настя Каменських показала глибоке декольте.

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Знімок вона опублікувала в Instagram.

– Красуня! Прима! Дуже красива! Супер! Сексі, – пишуть шанувальники співачки.

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Фото оцінили в 42 тисячі лайків.

Раніше Каменських зробила фото в светрі з декольте.

Фото: kamenskux.

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