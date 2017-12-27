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Маркус Міллер виступить на Leopolis Jazz Fest 2018

1 липня на фестивалі Leopolis Jazz Fest 2018 на сцені ім. Едді Рознера виступить американський джазовий мультиінструменталіст, композитор, продюсер, аранжувальник, дворазовий володар Греммі Маркус Міллер!

Маркус Міллер всесвітньо відомий бас-гітарист, який також виступає як клавішник і бас-кларнетист. Його ім’я очолює опитування критиків і читачів протягом трьох десятиліть. У якості сайдмена брав участь у записі близько 500 альбомів, охоплюючи величезний спектр музичних стилів: рок (Donald Fagen, Eric Clapton), джаз (George Benson, Dizzy Gillespie, Joe Sample, Wayne Shorter, Grover Washington, Jr., David Sanborn), поп ( Roberta Flack, Paul Simon, Mariah Carey), R & B (Aretha Franklin, Chaka Khan), хіп-хоп (Jay-Z, Snoop Dogg), блюз (ZZ Hill) та ін.

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Він був одним із останніх, хто працював із джазовою легендою Майлзом Девісом (альбом Tutu), написав музику до культового фільму Siesta, яку виконав Майлз Девіс.

Стиль, душа і професіоналізм дозволили Маркусу Міллеру досягти популярності і триматися на вершині ось уже три десятиліття.

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