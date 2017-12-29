Віра Брежнєва показала глибоке декольте у блискучій сукні

Українська співачка Віра Брежнєва приміряла відверту сукню з блискітками.
Знімок вона опублікувала в Instagram.
– У чому святкувати і зустрічати Новий рік? – написала вона.
Фото оцінили в 65 тисяч лайків.
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– Яка гарна! Найкраща! Сукня дуже класна! Можна і в цьому зустрічати, – пишуть шанувальники Віри.
Раніше Віра Брежнєва прийшла разом з дочкою на прем’єру колекції D&G.
Фото: Instagram.
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