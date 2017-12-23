Київські затори змусили Каменських пересісти на метро

22 грудня українська співачка Настя Каменських пересувалася по Києву у метро.
Знімок зі станції метро Поштова площа вона опублікувала в Instagram.
– Вчора пів дня пересувалася на метро. Краще і швидше транспорту у світі не знайти, – написала вона.
Фото оцінили у 80 тисячі лайків.
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– Замаскувалася! Клас! Пересідаю на метро, – пишуть шанувальники співачки.
Нагадаємо, вчора Київ зупинився у 10-бальних заторах.
Фото: Instagram.
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