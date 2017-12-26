Новий роман? Кетті Перрі застукали з незнайомцем

Романтична прогулянка та вечеря між співачкою Кетті Перрі та невідомим чоловіком відбулися напередодні Різдва.

Як відомо, після виходу нового альбому Кеті Перрі не мала часу на особисте життя. Зірка влаштувала гастрольний тур на підтримку платівки і з головою поринула в роботу.

Однак перед великим святом відома артистка вирішила забути про всі справи та провести час із загадковим чоловіком, пише The Daily Mail.





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Вона тримала його під руку і виглядала при цьому вкрай щасливою. Хоч, що це за хлопець досі ніхто не знає, однак шанувальники встигли припустити, що це новий обранець співачки.

Нагадаємо, минулий роман Кеті Перрі та британського актора Орландо Блума розвалився в березні.