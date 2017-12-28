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Одеська Барбі в мереживній міні-сукні без білизни

Одеська Барбі Валерія Лук’янова показала знімок на підвіконні в мереживній напівпрозорій сукні.

барби

Вона опублікувала Фото в Instagram.

– Ніжна фотка гарна! Прекрасне тіло! Клас! Дуже мила, – пишуть шанувальники.

Читайте: Одеська барбі Лук’янова пофарбувала волосся у бірюзовий колір 

Знімок оцінили в більш ніж 2 тисячі лайків.

Раніше Лук’янова показала обличчя без макіяжу.

Фото: Instagram.

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