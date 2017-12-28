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Одеська Барбі в мереживній міні-сукні без білизни
Одеська Барбі Валерія Лук’янова показала знімок на підвіконні в мереживній напівпрозорій сукні.
Вона опублікувала Фото в Instagram.
– Ніжна фотка гарна! Прекрасне тіло! Клас! Дуже мила, – пишуть шанувальники.
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Знімок оцінили в більш ніж 2 тисячі лайків.
Раніше Лук’янова показала обличчя без макіяжу.
Фото: Instagram.
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