Борги Металіста – майже 1 млрд грн

У Металіста, який зараз проходить процедуру банкрутства, є борги як мінімум на 883,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє Футбол 24.

Більш 846 мільйонів з цієї суми – невиплачена заробітна плата екс-футболістам, тренерам і співробітникам клубу.

Відомі імена деяких кредиторів і суми заборгованості: Папа Гуйє (сума боргу – 137,827 млн ​​грн), Володимир Дишленкович (37,733 млн грн), Ігор Кутєпов (близько 1,2 млн грн).

Претензії до Металіста також мають юридичні особи: Головне управління Державної фіскальної служби в Харківській області (17 млн ​​грн), Кіпрська компанія Hensley Capital Limited (12,486 млн грн), ОСК Металіст (більш 5 млн грн).

Всього в Єдиному державному реєстрі є 77 судових рішень щодо Металісту, які прийняті 29-30 листопада 2017 року Господарським судом Харківської області.

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Раніше повідомлялося, що в Металіст може повернутися екс-власник Олександр Ярославський.