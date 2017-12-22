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Боєць ММА виграв бій із кісткою, що стирчала з руки

Боєць ММА Майкл Макдональд у рамках турніру Bellator 191 переміг за очками Пітера Ліж’є.

Для Макдональда це був дебютний бій у промоції, пише Sports.ru.

Після поєдинку з’ясувалося, що останній раунд Макдольд проводив зі зламаною рукою.

– Я зламав руку в другому раунді. Я відчував, що кістка стирчить. Я пишаюся свої виступом. Гадаю, ви всі хочете побачити мою зламану руку, тож ось рентген. Важко повірити, що я бився в останньому раунді маючи таку травму. Слава Богу, завдяки адреналіну я не відчував болю, – написав у соцмережах боєць.

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Нагадаємо, боєць ММА зі США помер після перенесеного нокауту.

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