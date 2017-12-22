Дулуб залишив Чорноморець і віддав всю зарплату

Головний тренер Чорноморця білоруський фахівець Олег Дулуб припинив співпрацю з одеським клубом.

Про це повідомляє Sport Arena.

Дулуб прийшов в одеський клуб восени, змінивши на тренерському містку Олександра Бабича. Його контракт був розрахований до кінця сезону.

Офіційно про розірвання контракту з Дулубо, й ім’я нового тренера буде оголошено вже в січні.

Причиною відходу Дулуба називають розбіжність із генеральним директором клубу Анатолієм Місюрою в питаннях кадрової політики, трансферів і преміальних.

Щоб розірвати контракт із Чорноморцем білорусу довелося повернути всі зароблені гроші.

Нагадаємо, президент Чорноморця урізав преміальні за перемогу одеського клубу над Динамо, отримані від Шахтаря.

Під керівництвом Олега Дулуба Чорноморець провів 12 матчів в УПЛ, у яких здобув 3 перемоги й 7 нічиїх, що дозволило команді покинути зону вильоту.

Читайте: Три клуби АПЛ влаштували полювання на захисника Шахтаря

Раніше повідомлялося, що поліція Іспанії внесла головного тренера Манчестер Сіті каталонця Хосепа Гвардіолу в список сепаратистів.