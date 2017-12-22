Прапор України на Донбас Арені: Шахтар показав мультик про козаків

Донецький Шахтар представив новорічний ролик до мультику Як козаки у футбол грали.

Головною ідеєю відео стало побажання гірників якнайшвидшого повернення на рідну Донбас Арену.

Героями анімаційної стрічки стали Грай, Око і Тур – у 2017 році легендарним персонажам виповнюється 50 років. Над новинкою працювали протягом двох місяців. У виробництві були задіяні 13 чоловік.

В анімації також представлені гравці Шахтаря Тайсон, Андрій П’ятов, Даріо Срна й головний тренер Паулу Фонсека. Гірники назвали мультфільм новорічним подарунком для всіх своїх уболівальників.

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Раніше повідомлялося. що гірники представлять мультик Як козаки на Донбас Арені у футбол зіграють.

