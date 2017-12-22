Реал – Барселона: букмекери назвали фаворита матчу

У центральному поєдинку 17-го туру іспанської Прімери Реал – Барселона, який відбудеться 23 грудня о 14.00, на думку букмекерів, фаворитом вважається мадридська команда.

У довгоочікуваному Ель-Класіко, в якому фактично буде вирішуватися подальша участь Реала в чемпіонській гонці (зараз відставання від лідируючої Барселони становить 11 очок) букмекери віддають перевагу команді французького фахівця Зінедіна Зідана.

Так, БК Leon оцінює вікторію Реала коефіцієнтом 2,21. А ось успіх каталонського клубу на Сантьяго Бернабеу – 3,09. На нічию можна поставити за 3,85.

Відзначимо, що це буде 198-а гра в історії протистояння двох іспанських грандів. За кількістю перемог в Ель-Класіко лідирує Реал. На рахунку вершкових 83 тріумфу, в той час як каталонці перемагали 76 раз.

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