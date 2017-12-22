Стадіон у Самарі до ЧС-2018 не збудують

Російська Самара близька до того, щоб втратити право на проведення матчів чемпіонату світу з футболу 2018 року, адже будівництво місцевої арени затримується на 3 місяці,

При будівництві нової арени, яка ведеться з тримісячним відставанням від заявлених термінів, виявлено безліч дефектів, що загрожує безпеці майбутніх гостей стадіону.

За даними видання Советский спорт, Ростехнагляд зажадав призупинити роботи на арені на три місяці. При цьому на забудовника об’єкту вже направлено сім позовів до арбітражного суду, який почне розгляд справи в січні майбутнього року. Якщо вимога Ростехнагляду буде задоволено, то Самара напевно втратить статус міста-господаря ЧС-2018.

Крім того, на об’єкті ще не змонтовані конструкції для покрівлі. Не встановлювалися індивідуальні глядацькі сидіння й навіть не закінчена чорнова обробка. А чемпіонат світу в Росії пройде з 14 червня по 15 липня. У Самарі мали пройти 4 гри. Місткість арени після завершення робіт складе 45 тис.

Читайте: Новий логотип ЧС із шахів порівняли з Камасутрою

Раніше повідомлялося, що ФІФА може відсторонити Іспанію від участі в ЧС-2018.