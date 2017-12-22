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Три клуби АПЛ влаштували полювання на захисника Шахтаря

Захисник збірної України та донецького Шахтаря Іван Ордець потрапив у сферу інтересів відразу трьох клубів АПЛ – Брайтона, Крістал Пелас і Ньюкасла.

Про це повідомляє Команда №1.

Представники Брайтона і Крістал Пелас стежили за грою 25-річного захисника в матчі Манчестер Сіті – Шахтар (2:0).

Ньюкасл звернув увагу на українця після матчу-відповіді з Ман Сіті в Харкові (2:1).

Відзначається, що Брайтон найближчим часом направить офіційний запит про трансфер у донецький клуб.

У поточному сезоні Ордець провів 19 матчів у складі Шахтаря, у яких зробив 1 ассист.

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