Цуренко в приголомшливому бікіні відпочиває в Дубаї

Друга ракетка України і 42 світу Леся Цуренко яскраво проводить відпочинок в Об’єднаних Арабських Еміратах.

28-річна спортсменка на своїй сторінці в Instagram опублікувала знімок, на якому вона позує в бікіні.

– Півдня дуже необхідного відпочинку, щоб помилуватися красивим видом і відновити сили, – підписала своє сексуальне фото в соцмережах Цуренко.

Також друга ракетка України Леся Цуренко озвучила плани на перші місяці наступного року.

Леся збирається зіграти на шести турнірах – Брісбен (31.12-7.01), Хобарт (8.01-15.01), Australian Open (15.01-28.01), Катар (12.02-18.02), Дубай (19.02-24.02), Мексика (26.02-3.03).

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