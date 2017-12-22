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В Іспанії Гвардіолу внесли в список сепаратистів

Іспанська поліція внесла головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу в список сепаратистів, оскільки він сприяв проведенню референдуму про незалежність Каталонії.

Про це повідомляє El Nacional.

Під час одного з червневих заходів 45-річний фахівець прочитав маніфест на підтримку відділення автономного співтовариства.

– Гвардіола мобілізував прихильників незалежності регіону, – йдеться в рапорті іспанської поліції.

1 жовтня за незалежність Каталонії проголосували 2 044 038 осіб (90,18%). Проте влада Іспанії не визнали референдум легітимним.

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Відзначимо, що Хосеп Гвардіола є уродженцем Каталонії.  11 років виступав за Барселону, а в якості тренера тричі приводив блаугранас до чемпіонського звання і двічі вигравав Лігу чемпіонів. Нині Пеп тренує Манчестер Сіті, з яким вже встиг встановити вражаючий рекорд із 16 перемог поспіль.

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