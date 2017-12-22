Яремчук приніс перемогу Генту на 97 хвилині

Український форвард бельгійського Гента Роман Яремчук у 20 турі чемпіонату Бельгії на 97 хвилині приніс перемогу своєму клубу в матчі проти Шарлеруа.

Екс-форвард київського Динамо став героєм Гента, забивши єдиний гол у ворота Шарлеруа. Цінності взяттю воріт додає той факт, що забитий він був на 7-й доданій хвилині.

Після подачі зі штрафного Роман виграв другий поверх і ударом головою відправив м’яч у сітку воріт Шарлеруа.

Це третій гол українця в чемпіонаті Бельгії в нинішньому сезоні за 12 матчів.

Нагадаємо, що в Гент Яремчук перебрався з київського Динамо, підписавши з бельгійцями 4-х річний контракт.

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