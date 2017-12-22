Зухвалий образ Роналду в стилі гангста-репера

Напередодні головного матчу року в Іспанії Реал – Барселона найкращий футболіст світу Криштіану Роналду вирішив налякати своїх суперників зухвалою світлиною в стилі гангста-репера.

На своїй сторінці в Instagram португалець виклав знімок, де він одягнений в просторі штани, водолазку і піджак, доповнивши образ ланцюжком на шиї. А на задньому фоні 3 вмикача.

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Нагадаємо, що Ель-Класіко відбудеться 23 грудня на стадіоні Реала Сантьяго Бернабеу. Початок зустрічі 14.00 за київським часом. Раніше букмекери назвали фаворита матчу Реал – Барселона.