Барселона громить Реал, Мессі скидає рекорд Мюллера

Барселона з рахунком 3:0 здобула перемогу над мадридським Реалом у виїзному матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Нападаючий мадридців Кріштіану Роналду вже на другій хвилині зустрічі після розіграшу кутового відправив м’яч у ворота Барселони, але гол не був зарахований через офсайд, пише ТАСС.

Рахунок у матчі відкрив Луїс Суарес (54-я хвилина), потім Ліонель Мессі збільшив перевагу каталонців, реалізувавши пенальті (63), 11-метровий удар був призначений за навмисну ​​гру рукою Даніеля Карвахаля в штрафному майданчику Реала, захисник мадридців отримав червону картку.

Третій м’яч у компенсований час забив Алеш Відаль.

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Гол у ворота Реала став для Мессі 526-м у складі Барселони у всіх турнірах, що є новим рекордом за кількістю м’ячів, забитих гравцем за одну команду європейського топ-чемпіонату. Попереднє досягнення належало колишньому гравцеві мюнхенської Баварії Герду Мюллеру, який забив 525 голів за німецький клуб.

Нагадаємо, Мессі отримав Золоту бутсу за сезон 2016/17.