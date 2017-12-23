Нова “сімка”: Вербіч офіційно став гравцем Динамо

Лівий вінгер Копенгагена Беньямін Вербіч підписав із Динамо Київ п’ятирічний контракт, який набуде чинності з 1 січня.

У складі Динамо хавбек гратиме під сьомим номером, повідомляється на офіційному сайті біло-синіх.

Зазначимо, що датські ЗМІ оцінюють угоду в 4 мільйони євро, а зарплату в мільйон євро на рік плюс бонуси.

24-річний Вербіч – вихованець словенського Цельє, звідки і перебрався в Копенгаген влітку 2015 го за 1,2 мільйона євро. Цього сезону форвард записав до свого активу 28 матчів, 11 голів і 7 гольових передач за клуб у всіх турнірах.

Читайте: Три клуби АПЛ влаштували полювання на захисника Шахтаря

За збірну Словенії футболіст вже зіграв 14 матчів і забив 3 голи.

Захисник Динамо Євген Хачериді не збирається після закінчення контракту грати за київський клуб.