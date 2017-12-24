Перша ракетка України Світоліна у топ-100 найвпливовіших людей

За версією журналу Фокус перша ракетка України Еліна Світоліна посіла 95-е місце у топ-100 найвпливовіших людей країни.
Про це повідомляє Тенісний портал.
До сотні також потрапили Володимир Кличко, який завершив кар’єру, боксери Василь Ломаченко (78) та Олександр Усик (92), фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан (88) та шахістка Анна Музичук (96).
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До речі, у топ-100 найсексуальніших жінок Росії потрапили українки.
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