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У бікіні та шапках Санти: як зустрічають Різдво знамениті серфінгістки

В Австралії сестри-серфінгістки Холлі-Дейзі, Еллі-Джин, Бонні-Лу і Рубі-Лі Коффі зібралися на Різдво і зробили пікантний знімок.

Серфінгістки

Про це пише Сегодня.

Дівчата позують на пляжі в купальниках і шапках Санта Клауса.

– Щасливого Різдва всім! Немає кращих людей, щоб провести цей час, ніж мої сестри, – написала Холлі-Дейзі.

Читайте: Австралійська серфінгістка в пікантному купальнику гуляє по пляжу

До слова, у сім’ї Коффі всього п’ятеро дітей, у сестер ще є брат. Всі вони дуже популярні в соцмережах і часто влаштовують спільні фотосесії в бікіні.

Фото: Сегодня

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