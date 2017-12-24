У бікіні та шапках Санти: як зустрічають Різдво знамениті серфінгістки

В Австралії сестри-серфінгістки Холлі-Дейзі, Еллі-Джин, Бонні-Лу і Рубі-Лі Коффі зібралися на Різдво і зробили пікантний знімок.
Про це пише Сегодня.
Дівчата позують на пляжі в купальниках і шапках Санта Клауса.
– Щасливого Різдва всім! Немає кращих людей, щоб провести цей час, ніж мої сестри, – написала Холлі-Дейзі.
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До слова, у сім’ї Коффі всього п’ятеро дітей, у сестер ще є брат. Всі вони дуже популярні в соцмережах і часто влаштовують спільні фотосесії в бікіні.
Фото: Сегодня
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