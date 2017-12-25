Бій року – поєдинок Кличко-Джошуа

Телеканал НВО визнав поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій вазі 28-річним Ентоні Джошуа проти екс-чемпіона світу в суперважкій вазі 41-річного українця Володимира Кличка боєм 2017 року.
За цей поєдинок свої голоси віддали 9 з 12 експертів, передає УНН.
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Друге місце із трьома голосами зайняла нічийна битва між Геннадієм Головкіним і Саулом Альваресом в середній вазі.
Нагадаємо, Володимир Кличко нокаутом програв бій Ентоні Джошуа. Британець об’єднав три чемпіонські пояса IBO, IBF і WBA.
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