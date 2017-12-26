Бразилець Шахтаря повертається на батьківщину

Лівий захисник донецького Шахтаря Марсіо Азеведо вже найближчим часом може змінити український клуб на бразильський Крузейро.

Як стверджує видання gazzetta.gr, 31-річний бразилець розглядає варіант переходу в Крузейро зі штату Белу-Орізонті.

При цьому, за даними джерела, повернення до Бразилії не є першорядним для самого Азеведо.

Відзначається, що, по суті, Крузейро – альтернатива для захисника, оскільки у нього є пропозиція від грецького ПАОКа. У Бразилії Марсіо готовий повернутися тільки в тому випадку, якщо йому не вдасться довести свою необхідність Паулу Фонсеці або перейти в клуб із Салоніків.

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Крім Азеведо, донецький клуб в зимове трансферне вікно може покинути також центральний захисник Іван Ордець, на якого розраховують 3 представника АПЛ.