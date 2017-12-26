Дружина Ярмоленка в розкішній сукні з високим розрізом

Дружина лідера дортмундської Боруссії і збірної України Андрія Ярмоленка Інна опублікувала в соціальних мережах знімок у розкішній червоній сукні з розрізом.

Андрій Ярмоленко разом із сім’єю днями поїхав на відпочинок. Про це повідомила Інна. Дівчина на своїй сторінці в Instagram опублікувала знімок, на якому зображені Андрій, Інна, Ваня і Даня з валізами в залі реєстрації.

Вже по приїзду Інна виклала ще одну фотографію. Цього разу дівчина сама, та ще й у розкішній сукні з вирізом на лівій нозі.

“Красуня”, “Чарівна”, “Наша улюблена” – посипалися коментарі до фотографії в соцмережах.

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко перейшов у дортмундську Боруссію з київського Динамо влітку 2017 року. За українського півзахисника німці заплатили 25 мільйонів євро, а його контракт розрахований до 30 червня 2021 року.

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Раніше Інна Ярмоленко викликала справжній фурор у німецький уболівальників.