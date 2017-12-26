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Коноплянка зробив селфі з кумиром дитинства

Лідер збірної України й німецького Шальке Євген Коноплянка виклав спільний знімок із легендарним сербським тенісистом Новаком Джоковичем.

Під час свого відпочинку в ОАЕ, в Дубаї, український футболіст не втрачає можливості зробити Селфі зі знаменитостями. Так, його Instagram рясніє спільними фото із Зінедіном Зіданом, екс-захисником Манчестер Юнайтед Мікаелем Сільвестром й ось з одним з найкращих тенісистів сучасності – сербом Новаком Джоковичем.

– Мій кумир, – підписав знімок Коноплянка.

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Що примітно, влітку Євгена Коноплянку могли придбати 4 клуби, однак півзахисник виявив бажання продовжити кар’єру в німецькому клубі. У першій частині сезону на рахунку Євгена 16 матчів у Бундеслізі і 1 забитий м’яч.

Фото на память. Фото Instagram

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