Коноплянка зробив селфі з кумиром дитинства

Лідер збірної України й німецького Шальке Євген Коноплянка виклав спільний знімок із легендарним сербським тенісистом Новаком Джоковичем.

Під час свого відпочинку в ОАЕ, в Дубаї, український футболіст не втрачає можливості зробити Селфі зі знаменитостями. Так, його Instagram рясніє спільними фото із Зінедіном Зіданом, екс-захисником Манчестер Юнайтед Мікаелем Сільвестром й ось з одним з найкращих тенісистів сучасності – сербом Новаком Джоковичем.

– Мій кумир, – підписав знімок Коноплянка.

Читайте: У бікіні та шапках Санти: як зустрічають Різдво знамениті серфінгістки

Що примітно, влітку Євгена Коноплянку могли придбати 4 клуби, однак півзахисник виявив бажання продовжити кар’єру в німецькому клубі. У першій частині сезону на рахунку Євгена 16 матчів у Бундеслізі і 1 забитий м’яч.