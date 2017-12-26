PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Ломаченка визнали найкращим боксером 2017 року/

Ломаченка визнали найкращим боксером 2017 року

Український чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) названий головним переможцем у 2017 році за версією видання BoxingScene.

Чемпіон WBO випередив у цій номінації таких боксерів, як американець Теренс Кроуфорд і Срісакета Сора Рунгвісаі з Таїланду. Цікаво, що сам Ломаченко найкращим у світі вважає Кроуфорда.

Василь Ломаченко – найкращий боксер 2017 року. Вітаю нашого чемпіона з першістю, визнаним одним із найавторитетніших світових видань Fightnews. Нехай 2018 року стане для тебе ще багатшими на яскраві перемоги. Пишаємося тобою, – написав президент України Петро Порошенко у Facebook.

Читайте: Бій року – поєдинок Кличко-Джошуа

Нагадаємо, що в 2017 році Василь Ломаченко здобув три перемоги, і кожного разу його суперник відмовлявся від продовження бою в перерві між раундами після побиття в рингу. В останньому бою в грудні в Нью-Йорку Ломаченко завдав першої поразки кубинцеві Гільєрмо Рігондо.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх