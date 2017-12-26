Манчестер – Бернлі: букмекери назвали фаворита матчу

У центральному матчі 20-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Бернлі букмекери віддають перевагу команді Жозе Моуриньо.

У зустрічі на Олд Траффорд, яка відбудеться 26 грудня о 17.00, букмекери з Parimatch бачать беззаперечним фаворитом червоних дияволів.

На перемогу МЮ дають коефіцієнт всього 1,29. У той же час на вікторію Бернлі (команда претендує на звання відкриття сезону в Англії) – 12,5. Нічия котирується в 5,6.

У минулому турі манкуніанці втратили очки в матчі з Лестером, зігравши в результативну нічию – 2:2. І після 19 турів відстають від лідируючого МС на 13 очок. Бернлі ж в минулій грі вдома розгромно поступився Тоттенхему – 0:3. Нині бордові борються за потрапляння в єврокубки, займаючи 7-у позицію.

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