Побив рекорд Мессі – Кейн найкращий бомбардир Європи 2017 року

Форвард лондонського Тоттенхема і збірної Англії Харрі Кейн побив історичний рекорд Алана Ширера за кількістю голів в Прем’єр-лізі, паралельно переплюнув Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду в гонці кращих голеадорів 2017 року.

Нападаючий шпор оформив хет-трик у матчі 20-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Саутгемптона (5:2).

Таким чином, Кейн забив 56 м’ячів за календарний рік, перевершивши найкращих футболістів планети – на рахунку Мессі 54 голи, а у Роналду 53.

В раховуючи той факт, що чемпіонат Іспанії пішов на різдвяні канікули, Мессі вже не зможе наздогнати Кейна до кінця 2017 року. У суперечці бомбардирів враховуються голи в офіційних матчах клубів і збірних.

Також форвард Тоттенхема поставив новий рекорд англійської Прем’єр-ліги за кількістю голів за календарний рік. На рахунку Кейна 38 м’ячів у 36 іграх, він перевершив досягнення Алана Ширера, який в 1995 році, виступаючи за Блекберн Роверс, забив 36 м’ячів в 42 матчах чемпіонату.

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