Президент АЕКа озвучив преміальні за прохід Динамо в ЛЄ

Власник АЕК Дімітріс Мелісанідіс запропонував своїм футболістам 1 млн євро преміальних за прохід київського Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє gazzetta.gr.

За вихід із групи він пообіцяв 300 тис. євро. Тепер Мелісанідіс пропонує до обіцяної суми додати ще 1 мільйон євро.

Але якщо АЕК програє, то футболісти втратять і преміальні за вихід із групи. Видання повідомляє, що гравці грецького клубу погодилися з такими умовами.

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Нагадаємо, що Динамо зіграє з АЕКом в 1/16 Ліги Європи. Матчі відбудуться 15 і 22 лютого. Першу зустріч 15 лютого біло-сині зіграють у Греції.