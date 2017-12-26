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Президент ФФУ Павелко не поїде в Росію на ЧС-2018

Президент ФФУ й член дисциплінарного комітету ФІФА Андрій Павелко відмовився їхати на Чемпіонат світу до Росії-2018.

Про це глава ФФУ розповів в інтерв’ю FootballHub.

– Ні, я в жодному разі не поїду на ЧС у Росію. Хоча у мене складна ситуація, адже я є членом дисциплінарного комітету ФІФА. Там мені необхідно знаходитися там, як члену дисциплінарного комітету. Але я з поважних причин не можу там бути. У мене є моральне внутрішнє рішення і я його не переступлю.

Якби ми вийшли на ЧС в Росію, то це була б окрема історія. На жаль, це була б не чисто футбольна ситуація, – зазначив функціонер.

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Раніше КДК ФФУ позбавив львівські Карпати 3 очок у турнірній таблиці УПЛ.

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