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Шовковський на 8 годин застряг в аеропорту Києва

Екс-воротар збірної України та київського Динамо Олександр Шовковський став жертвою непередбаченого форс-мажору. Рейс футболіста, який вирушав на відпочинок до Таїланду, був затриманий на 8 годин.

Про це повідомив сам СаШо, розповівши деталі своєї ненадто вдалої подорожі в теплі краї.

– Київ відправляв із 8-годинною затримкою. Через що довелося повністю міняти логістику й замість однієї пересадки довелося робити дві плюс незапланована ночівля. Але в кінцевому підсумку ми на місці, нехай і з 18-ти годинним запізненням, – написав Шовковський на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото з курорту на острові Самуї.

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Раніше Шовковський похвалився колекцією унікальних футбольних марок.

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