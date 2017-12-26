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Суркіс пропонував Віді найбільший контракт в історії Динамо

Тренер-селекціонер Динамо Берислав Станоєвич разом з Ігорем Суркісом намагався умовити Домагоя Віду залишитися в Києві, пропонуючи хорвату найбільший контракт в історії біло-синіх.

Про це Станоєвич розповів в інтерв’ю Команда №1.

– Я його вмовляв, весь час переконував залишитися в Києві. Це було б для нього найкращим варіантом. Його тут поважають, міг би в Динамо і закінчити кар’єру.

Крім мене, у нього є мама, тато, дружина … У них, напевно, своя думка. Я ж йому навів аргумент, що від добра добра не шукають. Він в Києві як вдома, не було сенсу змінювати обстановку і все починати з нуля.

Президент Динамо Ігор Суркіс зробив все можливе, щоб Віда залишився. Запропонував найбільший контракт в історії Динамо, будь-яке місце в структурі клубу після закінчення кар’єри, – сказав Станоєвич.

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Раніше повідомлялося, що Ігор Суркіс готовий виплатити компенсацію Бешикташу за розірвання угоди з Відою. Однак хорват стримав слово перед турецьким клубом і вже був офіційно представлений як гравець орлів.

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