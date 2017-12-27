Чим запам’ятався 2017 футбольний рік: топ-10 головних подій

Факти ICTV зібрали 10 найголовніших подій у футболі 2017 року.

НЕЙМАР ПЕРЕЙШОВ ІЗ БАРСЕЛОНИ ДО ПСЖ ЗА РЕКОРДНІ €222 МЛН

Найскандальніший і в той же час найдорожчий трансфер в історії футболу. Паризькому ПСЖ вдалося обійти правила фінансового fair play і за рекордні 222 млн євро придбати бразильського форварда Барселони – Неймара. Також футболіст отримав 5-річний контракт із зарплатнею в 30 млн євро на рік.

ТРАНСФЕР ЯРМОЛЕНКА В ДОРТМУНД ЗА 25 МЛН СТАВ РЕКОРДНИМ ДЛЯ ДИНАМО

Лідер і капітан київського Динамо довгий час хотів перейти в європейський ТОП-клуб і цього літа його трансфер таки відбувся. Пропозиція дортмундської Боруссії в розмірі 25 млн євро сповна влаштувала президента Динамо Ігоря Суркіса, який погодився продати Андрія Ярмоленка до Німеччини. Крім того, перехід 28-річного футболіста став рекордним трансфером для біло-синіх.

РЕАЛ МАДРИД В ДВАНАДЦЯТЕ СТАВ ВОЛОДАРЕМ КУБКУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

Мадридський Реал під орудою Зінедіна Зідана вперше в історії Ліги чемпіонів двічі поспіль і 12 загалом виграв трофей. Зробили це вершкові у матчі проти туринського Ювентуса, перегравши італійців – 4:1.

КРИШТІАНУ РОНАЛДУ СТАВ ВОЛОДАРЕМ 5 ЗОЛОТОГО М’ЯЧА

Португалець за рік виграв із Реалом 5 титулів (Лігу чемпіонів, Чемпіонат Іспанії, Кубок та Суперкубок Іспанії, а також Клубний чемпіонат світу) й по праву заслужив звання найкращого футболіста світу та Європи. За кількістю Золотих м’ячів Криштіану Роналду зрівнявся з Ліонелем Мессі – в обох по 5 трофеїв.

СИСТЕМА ВІДЕОПОВТОРІВ (VAR) ДЕБЮТУВАЛА НА КУБКУ КОНФЕДЕРАЦІЙ – 2017

Кубок Конфедерацій 2017 став першим серйозним турніром, на якому ФІФА застосувала систему відеоповторів. Завдяки інновації судді відмінили 2 голи і правильно вирішили долю деяких суперечливих епізодів. Загалом, систему (VAR) оцінили високо і незабаром Велике око має з’явитися у всіх турнірах.

ФОРВАРД МЮ ІБРАГІМОВИЧ ПОВЕРНУВСЯ НА ПОЛЕ ПІСЛЯ ВАЖКОЇ ТРАВМИ

У квітні 2017-го в ¼ фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед – Андерлехт (2:1) 36-річний шведський форвард Златан Ібрагімович порвав зв’язки коліна й вибув до кінця року. Вболівальники вже відправили великого шведа на пенсію, однак той не тільки встиг відновитися, а ще й вибив річний контракт у МЮ. Наразі Ібра провів за манкуніанців 7 матчів і забив 1 гол.

ЗБІРНА ІТАЛІЇ НЕ ЗМОГЛА ВИЙТИ НА ЧС-2018, ВПЕРШЕ ЗА 60 РОКІВ

Справжньою ганьбою обернулася для італійців відбіркова компанія до чемпіонату світу 2018. Зіркова Італія у групі першістю поступилася Іспанії, й була змушена через сито плей-оф пробиватися на Мундіаль. У стиках Скуадрі Адзуррі дісталася цілком прохідна Швеція, проте італійці за сумою двох матчів поступилися (0:0, 0:1) і не поїхали до Росії. Цапом-відбувайлом став головний тренер збірної Італії Джампьєро Вентуру, який незабаром пішов у відставку.

ПРОВАЛИЛИСЯ У ВІДБОРІ ДО МУНІАЛЮ І ПІДОПІЧНІ ШЕВЧЕНКА

Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка до останнього туру претендувала щонайменш на раунд плей-оф. Потрібно було лише на Олімпійському здолати Хорватію. Проте балканці виявилися куди більш кваліфікованою командою, зумівши обставити Україну – 2:0. Тож Хорватія поїхала на Мундіаль, а Шевченку дали другий шанс, аби той вивів синьо-жовтих на Євро-2020.

ФК ШАХТАР ВЧЕТВЕРТЕ В ІСТОРІЇ ВИЙШОВ ДО 1/8 ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

У квартеті з нідерландським Фейеноордом, італійським Наполі та англійським Манчестер Сіті донецькому Шахтарю віддавали максимум третю сходинку. Однак команді Паулу Фонсеки вдалося пригнути вище голови, й випередити у боротьбі за другу сходинку грізний Наполі. 12 очок гірникам цілком вистачило, аби вчетверте в історії пробитися в плей-оф Лігі чемпіонів. В 1/8 Шахтар зіграє з римською Ромою.

РЯД ЛЕГЕНД ЗАВЕРШИЛИ ФУТБОЛЬНУ КАР’ЄРУ ТОТТІ, КАКА, ПІРЛО, РОСІЦКІ

Зірки нульових поступово вішають бутси на цвях. Цьогоріч зав’язали із футболом відразу 4 легенди – Франческо Тотті, Андреа Пірло, Кака та Томаш Росіцкі. Імператора Тотті увіковічили в Римі, Андреа Пірло однаково люблять фанати Мілана та Ювентуса, володар Золотого м’яча 2007 Кака золотими літерами вписав своє ім’я в історію світового футболу, а диспетчера від Бога Томаша Росіцкі ще довго згадуватимуть чеські фанати.



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Раніше повідомлялося, що англійський форвард Тоттенхему Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром Європи у 2017 році.

Фото: gettyimages.