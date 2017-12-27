Дніпро-Арена прийме фінал Кубка України

Фінал Кубка України 2017/2018, який відбудеться 9 травня, пройде в Дніпрі, на стадіоні Дніпро-Арена.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

У кінці листопада визначилися півфіналісти Кубка України. До четвірки найкращих команд потрапили Шахтар, Динамо, Маріуполь, а також СК Дніпро-1, домашнім стадіоном якого є Дніпро-Арена.

До того ж саме команда з Дніпра є єдиним представником Кубка України, яка грає у Другій лізі.

Жеребкування півфінальної стадії турніру відбудеться в березні. Базова дата матчів – 18 квітеня 2018 року.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є Шахтар, який обіграв у фіналі Динамо (2:0).

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Раніше повідомлялося, що президент ФФУ Андрій Павелко влаштував бойкот ЧС-2018.