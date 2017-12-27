Друг Шевченка Веа став президентом

Колишній футболіст Челсі, Монако, Манчестер Сіті й Мілана, а нині політичний діяч Джордж Веа переміг у другому турі президентських виборів у Ліберії і стане новим головою цієї держави.

Перший тур виборів відбувся в жовтні, за його підсумками Веа набрав 38,4% голосів, а його конкурент і чинний президент країни Бокаї – 28,8%. Другий тур був запланований на листопад, але опонент Веа оскаржив результати в верховному суді.

51-річний Веа є переможцем в номінації найкращий футболіст світу (нагорода Золотий м’яч) 1995 року. Також у його активі звання найкращого африканського футболіста року, якого він був удостоєний протягом трьох років (1989, 1994, 1995).

Свого часу Веа перетнувся в Мілані з українським нападаючим Андрієм Шевченком. Разом вони пограли всього півроку, після чого ліберієць був відправлений в оренду в Челсі, а в кінці сезону перейшов у Манчестер Сіті.

Відзначимо, що ще один партнер Андрія Шевченка по Мілану грузин Каха Каладзе став мером Тбілісі.

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