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Дружина непереможного боксера Шелестюка поділилася пікантним знімком

Дружина непереможеного українського боксера напівсередньої ваги Тараса Шелестюка Аліна виклала в соцмережі пікантний знімок.

Дівчина не соромиться наповнювати свій Instagram спокусливими знімками в нижній білизні. Так, цього разу Аліна опублікувала фотографію в дуже відвертому боді синього кольору.

– Мрійливий ранок під час фотосесії, – підписала пост Аліна.

Нагадаємо, що 31-річний Тарас Шелестюк провів на професійному ринзі 16 поєдинків і у всіх переміг, 10 раз – нокаутом. У рейтингу діючих боксерів напівсередньої ваги він займає 55-е місце. Всі свої бої в профі Тарас проводить у США, де живе і тренується.

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Раніше Анна Шелестюк похвалилася знімком з узбережжя океану, де вона позує в пікантній позі.

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