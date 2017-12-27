Дружина непереможного боксера Шелестюка поділилася пікантним знімком

Дружина непереможеного українського боксера напівсередньої ваги Тараса Шелестюка Аліна виклала в соцмережі пікантний знімок.

Дівчина не соромиться наповнювати свій Instagram спокусливими знімками в нижній білизні. Так, цього разу Аліна опублікувала фотографію в дуже відвертому боді синього кольору.

– Мрійливий ранок під час фотосесії, – підписала пост Аліна.

Нагадаємо, що 31-річний Тарас Шелестюк провів на професійному ринзі 16 поєдинків і у всіх переміг, 10 раз – нокаутом. У рейтингу діючих боксерів напівсередньої ваги він займає 55-е місце. Всі свої бої в профі Тарас проводить у США, де живе і тренується.

Читайте: Верняєв на Мальдівах спокусив 18-річну красуню

Раніше Анна Шелестюк похвалилася знімком з узбережжя океану, де вона позує в пікантній позі.