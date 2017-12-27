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Динамо замінить Віду захисником із Янг Бойз

Захисник Янг Бойз Касім Нуху може продовжити кар’єру в Динамо.

Про це журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас повідомив у мікроблозі Twitter.

22-річний ганець грає на позиції центрального захисника і є одним із кандидатів на заміну Домагою Віді.

Журналіст зазначає, що захисник вразив тренерський штаб Олександра Хацкевича в матчах проти Динамо.

У поточному сезоні Касім Нуху провів 27 матчів у складі швейцарського клубу, в яких забив 2 голи і зробив 2 асисти.

Transfermarkt оцінює гравця в 2 млн євро.

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Раніше повідомлялося, що Домагой Віда відхилив найвигідніший контракт в історії Динамо і перейшов у турецький Бешикташ.

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