Фак відмовився бігти з Джимою на Різдвяній гонці

Відомий словенський біатлоніст Яков Фак не виступатиме в дуеті з українкою Юлією Джим на Різдвяній гонці-2017, яка відбудеться в Гельзенкірхені в четвер, 28 грудня.

Про це повідомляє comments.ua.

30-річний спортсмен відмовився виступати в Німеччині з нашою співвітчизницею через хворобу. Замість Фака з Юлією Джимою в Різдвяній гонці візьме участь знаменитий бельгієць, олімпійський чемпіон 2006 Міхаель Рьош.

Крім того, наголошується, що заміна складу сталася і в збірній Австрії. Кулеметника Симона Едера змінив його співвітчизник Джуліан Еберхард.

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Раніше повідомлялося, що Різдвяна гонка зовсім пройде без українських біатлоністів.

Склад Різдвяної гонки 2017.