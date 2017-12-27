Мілан – Інтер: букмекери назвали фаворита матчу

У найпринциповішому дербі світу Мілан – Інтер, яке відбудеться 27 грудня о 21.45 в рамках 1/4 Кубка Італії, фаворитом вважаються чорно-сині.

Сьогодні о 21.45 на Сан-Сіро Мілан прийматиме Інтер у рамках 1/4 фіналу Кубка Італії.

На думку букмекерської контори Leon, команда Дженнаро Гаттузо є аутсайдером протистояння.

Ставки на перемогу господарів поля приймаються з коефіцієнтом 2,99. Нічия оцінюється котируванням 3,28. А показники на успіх Інтера складають 2,41.

Читайте: Друг Шевченка Веа став президентом

Відзначимо, що звітну зустріч пропустить голкіпер Мілану Джанлуїджі Доннарума. Також суперники цьогоріч вже зіграли один проти одного. Тоді в першому колі Серії А перемогу відствяткував Інтер – 3:2.