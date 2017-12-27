Президент Реала поставив Зідану жорсткий ультиматум

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес поставив головному тренеру Зінедіну Зідану ультиматум, згідно з яким француз повинен виграти для королівського клубу трофей, інакше піде у відставку.

За інформацією видання Diario Gol, президент вершкових Флорентіно Перес незадоволений результатами команди. Як стверджує джерело, бос галактікос поставив Зідану ультиматум після розгромної поразки від Барселони – 0:3.

Згідно з ним 45-річний фахівець буде відправлений у відставку, якщо не виграє жодного значного трофея. Йдеться про перемогу в Прімері або Лізі чемпіонів.

При цьому наголошується, що Перес вже знайшов заміну Зізу. Наступником француза з великою долею ймовірності може стати нинішній тренер збірної Німеччини Йоахім Лев. Очікується, що німець покине Бундестім після ЧС-2018.

Відзначимо, що після 17 турів Реал програє лідируючій Барселоні 14 очок. У Лізі чемпіонів підопічні Зідана зіграють в 1/8 із ПСЖ.

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Відзначимо, що Зінедін Зідан став тренером року ФІФА 2017.