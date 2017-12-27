Українських ультрас, які палили прапори “ЛНР”, звільнили з полону бойовиків

Двоє футбольних ультрас луганської Зорі Владислав Овчаренко та Артем Ахмеров були звільнені з полону терористів “ЛНР”.
Це стало можливим у ході наймасштабнішого обміну полоненими між Україною й бойовиками.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили ультрас київського Динамо.
– Дякую всім людям доброї волі, які допомагали хлопцям і брали участь в акціях на їх підтримку!, – йдеться в заяві.
Обидва фаната відомі своїми проукраїнськими акціями на окупованій території. Зокрема, хлопці знищили прапор бойовиків.
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Хлопці були засуджені до тривалих тюремних термінів за рішенням “суду республіки” за “шпигунство на користь України”. Овчаренко отримав 17 років в’язниці, а його друг Ахмеров – 13 років колонії суворого режиму.
Владислава Овчаренко та його друг Артем Ахмеров відомі в мережі заходами, які вони здійснювали на окупованій території проти колаборантів та бойовиків.
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— Мілітарний портал (@mil_in_ua) 27 декабря 2017 г.