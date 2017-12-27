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Верняєв на Мальдівах спокусив 18-річну красуню

Один із найкращих українських спортсменів гімнаст Олег Верняєв зустрічається з 18-річною красунею Валерією Ніколенко.

Олімпійський чемпіон Ріо 2016 Олег Верняєв разом зі своєю супутницею проводить відпустку на Мальдівах.

Раніше в Олега не було дівчини, про що він неодноразово говорив в інтерв’ю. Однак тепер, схоже, серце українського чемпіона вже зайнято Валерією Ніколенко.

Нагадаємо, що через травму плеча Верняєв найближчим часом перенесе дві операції і може зробити паузу у виступах на цілий сезон.

Навесні Олег Верняєв вперше в кар’єрі завоював золото чемпіонату Європи в багатоборстві. У квітні українець на ЧЄ в Румунії захопив лідерство вже після перших снарядів (кінь, опорний, кільця, вільні, бруси і перекладина) і не поступився своє перше місце аж до самого кінця

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в жовтні Верняєв став срібним призером у вправі на брусах.

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Раніше Олег Верняєв опублікував відео свого жахливого падіння з поперечини.

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Верняєв на Мальдівах спокусив 18-річну красуню / 12 фотографий

Фото: Tribuna

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