Сьогодні, 28 грудня о 19.00, в німецькому місті Гельзенкірхен, відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону.

Біатлоністка збірної України Юлія Джима буде єдиною представницею нашої країни на Різдвяній гонці.

Киянка виступить у дуеті зі знаменитим німецьким біатлоністом, олімпійським чемпіоном 2006 Міхаелем Рьошем, який нині виступає за Бельгію.

Традиційний захід під назвою World Team Challenge, як і попередні 16 років, пройде на стадіоні футбольного клубу Шальке – Фелтінс Арена.

Українські любителі біатлону зможуть подивитися Різдвяну гонку-2017 прямому ефірі на супутниковому телеканалі Eurosport 1, а також російських каналах Матч ТВ і Матч! Планета.

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Раніше повідомлялося, що Різдвяна гонка зовсім пройде без українських біатлоністів.

Склад Різдвяної гонки 2017.